Ippodromo Valentinia: domani sette corse al trotto

– L’Ippodromo Valentinia torna in pista per la quinta riunione della stagione: lunedì 6 luglio 2026, con il via alla prima corsa fissato alle ore 19:50, va in scena una serata di grande trotto che promette spettacolo, velocità e tanta passione per gli appassionati di ogni età. Il programma propone sette corse, precedute da una prova di qualifica, per un totale di 92 partenti al via: campi numerosi e competitivi che garantiranno emozioni fino a tarda sera. Ad aprire il convegno, alle 19:50, il Premio Ice Mc, riservato agli Allievi su cavalli di 4 anni, prima vetrina per i giovani protagonisti del futuro. Momenti clou della serata i tre appuntamenti con le Corse Nazionali: il Premio Gala, prova per Gentlemen di categoria G con ben 19 partenti (ore 20:20), il Premio Eiffel 65 riservato ai 3 anni (ore 20:50) e, gioiello della serata per montepremi, il Premio Gruppi Dance 90 – dedicato alle femmine di 4 anni, con un montepremi di € 7.700 (ore 22:20). Spazio agli scommettitori con le formule Trio nei Premi Ice Mc, La Bouche, Snap e Datura. Nei box figurano allievi di scuderie storiche del territorio, con guidatori di esperienza pronti a contendersi i sette traguardi della serata. Non mancheranno discendenti di stalloni celebri del trotto – da Varenne a Napoleon Bar, passando per Oropuro Bar e Maharajah – a testimonianza della qualità dell’allevamento campano. IL PROGRAMMA DELLA SERATA Corsa Premio Montepremi Distanza Categoria / Note Partenza 1ª Premio Ice Mc € 5.060 2060 m Allievi · Trio · 4 anni 19:50 2ª Premio Gala € 3.080 1600 m Gentlemen · Corsa Nazionale · Cat. G 20:20 3ª Premio Eiffel 65 € 6.600 1600 m Corsa Nazionale · 3 anni 20:50 4ª Premio La Bouche € 4.620 2040 m Trio · 5-6 anni 21:20 5ª Premio Snap € 6.600 1600 m Trio · Cat. DE · 5 anni e oltre 21:50 6ª Premio Gruppi Dance 90 € 7.700 1600 m Femmine · Corsa Nazionale · 4 anni 22:20 7ª Premio Datura € 5.500 2060 m Trio · 3 anni 22:45 L’Ippodromo Valentinia ricorda le prossime giornate in calendario: lunedì 13 luglio (con TQQ), domenica 19 luglio e mercoledì 22 luglio. Seguite l’Ippodromo Valentinia anche sui canali social YouTube, Facebook e TikTok per aggiornamenti, dirette e contenuti esclusivi.