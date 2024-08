Rovella: trovata morta una 33enne, era mamma di 3 figli

Tragedia a Montecorvino Rovella. Una 33enne è stata trovata nella mattinata di oggi, lunedì 19 agosto, priva di vita. Era mamma di tre bambini piccoli.

Sul posto sono intervenute l’automedica del Vopi di Pontecagnano e un’ambulanza della Croce Verde di Battipaglia e successivamente i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso

Per stabilire le cause del decesso non si esclude che possa essere richiesta l’autopsia