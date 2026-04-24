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Rottamazione, Bicchielli: bene scelta commissario

  • Aprile 24, 2026
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“Un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto Vincenzo Panico, che ha dimostrato grande attenzione verso i cittadini salernitani aderendo alla rottamazione quinquies, ascoltando le nostre istanze. In questo modo è stato ristabilito un principio di equità che il Governo aveva già garantito a molti altri italiani e che era venuto meno a seguito delle improvvide dimissioni di Vincenzo Napoli”. A dirlo il deputato salernitano di Forza Italia, Pino Bicchielli, commentando positivamente la decisione del prefetto di aderire alla rottamazione.

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