Rotaract Club Nocera Inferiore-Sarno: il nuovo presidente è l’avv Chiara Ruggiero

Sabato 15 giugno si è svolto presso il Palazzo Rosenthal sito in località Bosco (NA) il consueto Passaggio Delle Consegne del Rotaract Club Nocera Inferiore-Sarno. In tale occasione si è assistiti al passaggio del collare tra il presidente uscente Gerardo Rispoli e il nuovo presidente per l anno sociale a.R. 2024 2025 l’avvocato Chiara Ruggiero .