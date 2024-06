Debito col consorzio farmaceutico, Celano: “Andava inserito nel bilancio”

“Il Comune era consapevole dell’esistenza di una perdita del Consorzio farmaceutico, e per motivi prudenziali avrebbe dovuto inserire in bilancio di previsione e nelle successive variazioni del bilancio di previsione la quota parte della perdita del del comune, circa 3 milioni di euro che invece non ha inserito”.

E’ quanto ha affermato – come riporta il sito web ottopagine.it – il coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere di opposizione al Comune di Salerno Roberto Celano, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in mattinata a Palazzo di Città.

“Ci sono debiti tributari per oltre 11 milioni di euro e sembrerebbe che ci siano ulteriori cartelle che siano arrivate nel 2023.

Quindi c’è una situazione pesantissima del Consorzio farmaceutico che non può essere non attenzionato – incalza Celano – Il Comune di Salerno ha l’obbligo del controllo e se non lo fa è corresponsabile di quanto sta accadendo, perché è Ente demandato al controllo sulle Partecipate“.