Rosa Volpe e’ nuovo procuratore capo di Firenze

l plenum del CSM ha votato il nuovo capo della procura di Firenze. Si tratta di Rosa Volpe, che ha ottenuto 18 voti contro i 13 dell’altro candidato, il magistrato Alberto Liguori. Volpe ha lavorato alla Dda di Napoli e attualmente guida la procura generale di Salerno. Andra’ a sostituire il posto lasciato vacante da Filippo Spiezia (oggi ad Eurojust), la cui nomina era stata annullata, nel dicembre scorso, dal Consiglio di Stato.
