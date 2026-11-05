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Ronaldo lascia il Portogallo, le reazioni: “Sarai sempre meglio di Messi”

  • Novembre 5, 2026
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Ronaldo lascia il Portogallo, le reazioni: “Sarai sempre meglio di Messi”

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo e i tifosi di tutto il mondo ‘piangono’. Oggi, giovedì 5 novembre, il fuoriclasse portoghese, oggi all’Al Nassr, ha annunciato l’addio alla Nazionale con un lungo post pubblicato sui propri canali social, che ha scatenato le reazioni di ex compagni, calciatori, sportivi ma anche semplici appassionati, che hanno infiammato nuovamente il dualismo con Lionel Messi, ritiratosi dall’Argentina dopo la finale persa con la Spagna agli ultimi Mondiali. 

 

Tra i commenti al post pubblicato su Instagram, Carlos Alcaraz ha postato un emoticon triste e un cuore, mentre l’ex difensore e compagno di Ronaldo al Manchester United Rio Ferdinand ha scritto: “è stato un film, fratello”. Un messaggio è arrivato anche dal mondo della politica, con il primo ministro portoghese Luis Montenegro che ha commentato con un “Grazie! Quello che hai fatto in campo per il Portogallo risuonerà nell’eternità. E ora, fuori dal campo, continuerai comunque a essere il Portogallo nel mondo”. 

L’ex compagno al Real Madrid e in Nazionale Pepe gli ha dedicato un “È stato più che calcio. Grazie per tutto Cris”, mentre la sorella Elma Aveiro ha scritto: “Il più grande orgoglio della mia vita. Ti amo. Sempre con te”. 

 

I social sono stati invasi di messaggi di supporto a Cristiano Ronaldo, con più di qualcuno che ha voluto ribadire come, secondo lui, sia il Goat, ovvero il migliore di tutti i tempi: “Sarai sempre meglio di Messi, Goat”, “È stato un privilegio vedere il Goat per tutto questo tempo”.  

“Ho pianto, è il giorno peggiore della mia vita”, è il sentimento espresso da un tifoso su X, largamente condiviso: “Se ne sta andando ragazzi, e non tornerà”, “grazie per questi ricordi immortali, oggi il calcio piange”. 

 

sport

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