Roma, Totti 'sfotte' dopo i rigori sbagliati: "È uno scherzo? Non è mai successo" - Le Cronache
Roma, Totti ‘sfotte’ dopo i rigori sbagliati: “È uno scherzo? Non è mai successo”
Dalla guerra alle pandemie, l’Europa si prepara. Cardiologi al lavoro su un progetto per la tenuta del sistema sanitario
William, come sarà la monarchia del futuro re? “Il cambiamento nei miei programmi”
Inghilterra, la chiesa è guidata da una donna: mai successo in 5 secoli
  • Ottobre 3, 2025
(Adnkronos) –
Francesco Totti 'sfotte' la Roma. L'ex capitano giallorosso è stato protagonista, suo malgrado, del post partita social dei tifosi romanisti, ancora scottati dalla cocente sconfitta di Europa League contro il Lille, che si è imposto all'Olimpico 1-0 in una partita in cui la Roma ha sbagliato per tre volte un calcio di rigore. E proprio il doppio errore di Dovbyk prima e quello di Soulé poi, è stato al centro dell'audio rubato a Totti, diventato rapidamente virale su X: "Dai oh è uno scherzo… non scherziamo dai. A me rompevano il c…o che facevo gol su rigore. 'Vabbe solo su rigore, è facile tirare i rigori'", ha detto l'ex attaccante giallorosso, " Non è mai successo nella storia del calcio sbagliare tre rigori uno dietro l'altro. Solo la Roma riesce a fare queste cose".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

