Roma-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Federittici Fenailp, Franco Martignetti presidente
Inter-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Pedopornografia, realizza materiale con l’uso dell’Ia: arrestato 52enne
Salerno, Il Comune sapeva del rischio crollo
  • Ottobre 29, 2025
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, mercoledì 29 ottobre, il Parma – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella decima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria sul campo del Sassuolo, 1-0 firmato Dybala, e si trova al primo posto, a pari merito con il Napoli, in classifica con 18 punti. Quella di Cuesta ha invece pareggiato per 0-0 al Tardini contro il Como di Fabregas e occupa la 15esima posizione a quota 7.  La sfida tra Roma e Parma è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini 
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta  Roma-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.  
