Roma, incendio nella notte a Casal Palocco: in fiamme il Fred 246 - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Rilancio strategico per i musei di Salerno
Esposto Sangiuliano, 9 febbraio udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia
A Ferrara la pedalata più lenta del mondo
Pisapia lascia Noi Moderati: “Ostacoli esterni rendono impossibile lavorare sul turismo”
Ultim'ora Nazionale

Roma, incendio nella notte a Casal Palocco: in fiamme il Fred 246

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 77
  • 1 Min Read
Roma, incendio nella notte a Casal Palocco: in fiamme il Fred 246

(Adnkronos) – A fuoco, nella notte, il locale Fred 246 a Casal Palocco. Intorno alle 3 un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, bruciando anche la veranda esterna. Sul posto i vigili del fuoco e numerosi residenti. “Ce ne siamo accorti questa mattina, anche per il forte odore di bruciato – racconta Sergio D. all’Adnkronos -. Ma non abbiamo sentito alcuna esplosione”. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025