Roma, Gualtieri: "Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”
Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”
Mediterraneo, malinconia, pensieri marittimi
Romano (InfoCamere): “Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24”
Ultim'ora Nazionale

Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 64
  • 1 Min Read
Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”

(Adnkronos) – "Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per festeggiare i suoi 75 anni". Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale oberto Gualtieri a 'Repubblica Insieme – Roma, la fabbrica del cinema' in corso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. "A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Il campo largo fa un piccolo passo avanti…" scherza.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025