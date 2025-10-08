Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: "La nostra bambina è qui" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”
Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni”
Mediterraneo, malinconia, pensieri marittimi
Romano (InfoCamere): “Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24”
Ultim'ora Nazionale

Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”

(Adnkronos) – "La nostra bambina è qui", con queste parole Giulia De Lellis e Tony Effe annunciano la nascita della loro figlia primogenita, Priscilla. La data esatta del parto non è stata resa nota, i due genitori hanno dato oggi, mercoledì 8 ottobre, l'annuncio ufficiale dopo giorni di voci e indiscrezioni.   "La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego…", ha scritto l'influencer accompagnando la frase con una tenera foto della neonata tra le braccia del suo papà, Tony. Anche il rapper ha condiviso un carosello di foto che lo ritraggono nei primi momenti insieme alla figlia e durante il parto di Giulia, aggiungendo semplicemente "tutto". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025