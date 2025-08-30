Roma, Gasperini vince ancora: Soulé affonda il Pisa - Le Cronache
Roma, Gasperini vince ancora: Soulé affonda il Pisa
Napoli, vittoria in extremis con il Cagliari: decide Anguissa
Sinner, che fatica con Shapovalov: perde un set, rimonta e si prende gli ottavi degli Us Open
Sinner perde un set? Il problema sono… le scarpe
Roma, Gasperini vince ancora: Soulé affonda il Pisa

  • Agosto 30, 2025
Roma, Gasperini vince ancora: Soulé affonda il Pisa

La Roma batte il Pisa oggi, sabato 30 agosto. Buona anche la seconda per i giallorossi di Gasperini, che si impongono 1-0 contro la squadra di Gilardino nella seconda giornata di Serie A e servono il bis dopo il successo all’Olimpico contro il Bologna, sempre per 1-0. A decidere la sfida Soulé, al quale è stato anche annullato un secondo gol nella ripresa con i giallorossi che salgono a 6 punti in vetta alla classifica momentaneamente con Cremonese e Napoli.  I giallorossi rischiano molto nel primo tempo con i padroni di casa che si rendono pericolosi ad inizio match con due occasioni di Meister, il primo con un colpo di testa ravvicinato, parato in due tempi da Svilar e il secondo con un destro di esterno che termina fuori di poco. La Roma tiene in mano il pallino del gioco ma senza riuscire a impensierire Semper, ad eccezione di una punizione di Soulé nel finale.  Nella ripresa Roma più concreta e al 55’ passa in vantaggio. Dybala da poco entrato inizia l'azione, serve Ferguson che appoggia a Soulé, sinistro preciso che batte Semper per l’1-0. Il Pisa di Gilardino accusa il colpo e rischia di prendere il secondo. Al 61' infatti Soulé raddoppia di sinistro ma dopo un controllo del Var il gol viene annullato per un tocco con il braccio prima di calciare a rete. Il Pisa prova a reagire ma la Roma controlla e sfiora ancora il gol al 90’: grande progressione di Koné che entra in area e serve Dovbyk ma il tiro a colpo sicuro è deviato da Semper in corner. Ora dopo la pausa per le Nazionali i giallorossi ospiteranno il Torino.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

