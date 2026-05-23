Furto in convento, due arresti a Pontecagnano

Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Municipale a Pontecagnano Faiano, dove due persone sono state arrestate in flagranza di reato durante un tentativo di furto all’interno del Convento San Benedetto di Faiano, struttura attualmente interessata da lavori di ristrutturazione.

A rendere noti i dettagli dell’intervento è stato il sindaco Giuseppe Lanzara attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, decisivo è stato il rapido intervento degli agenti della Polizia Municipale, Nicola Leo e Stefania Amorelli, che, su disposizione della Centrale Operativa, hanno raggiunto immediatamente il luogo segnalato riuscendo a bloccare i presunti responsabili del furto.

Determinante anche il supporto dei Carabinieri, intervenuti poco dopo presso il convento di Faiano per completare l’operazione e assicurare i due malviventi alla giustizia. Gli arrestati saranno sottoposti nella giornata odierna a processo per direttissima.

Nel suo intervento, il sindaco Lanzara ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia Municipale, sottolineando l’impegno quotidiano degli agenti coordinati dal comandante Antonio Vecchione e dalla vice comandante Loredana Cestara, con il supporto istituzionale della vicesindaca e assessora Nunzia Fiore.

Parole di ringraziamento sono state rivolte anche all’Arma dei Carabinieri e al comandante della locale stazione, Dario Santaniello, per la collaborazione e il costante coordinamento con le istituzioni e le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.