Salernitana, una classica di serie B che vale la B

di Fabio Setta

SALERNO – Si potrebbe definire una delle classiche del campionato cadetto, ma per la terza serie, Salernitana-Brescia (nelle foto di Gambardella alcune istantanee del recente passato), valida per la semifinale di andata dei playoff, è una prima storica volta. Sono ventidue le sfide giocate in terra salernitana tra granata e rondinelle, tra campionato e coppa con un bilancio che racconta di undici vittorie della Salernitana, otto successi del Brescia e tre pareggi, uno dei quali nell’ultima sfida, giocata lo scorso dicembre e terminata a reti bianche. Una rarità, visto che le sfide tra le due squadre sono sempre state ricche di gol ed emozioni, con vittorie anche con largo scarta ottenute sia dai granata sia dai lombardi. Sono in tutto 36 i gol granata, venticinque quelli ospiti in una sfida che la prima volta si è disputata nella stagione 48/49. I granata, appena retrocessi dalla A, dopo essere passati in svantaggio al 4’ con gol di Berton III, s’impongono con le reti di Castaldo al 20’ e Flumini al 78’. Nelle tre stagioni successive arrivano tre vittorie del Brescia, 0-2 nel 49/50 con reti di Schiavi al 36’ e Colosio al 61; 0-4 nella stagione successiva con reti di Bettini al 25, Bassetti al 36’ Fabbri al 59’ e Bonaiti all’84 e 0-1 nel 51/52 con rete di Bosio al 52’. Il Brescia quell’anno chiuderà secondo ad un solo punto dalla Roma promossa in A mentre la Salernitana interromperà la serie nera contro le rondinelle con pareggio a reti bianche della stagione 52/53. L’anno dopo grazie alle reti di Massagrande al 2’ e Kincses al 63’, gol della bandiera di Guarnieri la Salernitana ritrova la vittoria mentre l’anno dopo il Brescia vince 1-0 con una rete al 77’ di Gasparini. Nel 55/56 la sfida, in programma alla terzultima giornata, termina 2-2, gol granata di Foglia al 2’ ed Amicarelli al 53’ con il Brescia che pareggia due volte prima al 24’ con Rebizzi e poi grazie ad un’autorete di Galetti al 77’. Retrocessa la Salernitana al termine di quel campionato cadetto, la sfida torna soltanto nel 1990/91, in Coppa Italia e in campionato. In Coppa Italia, con l’Arechi ancora in via di costruzione, la sfida si gioca in campo neutro al Menti di Castellammare di Stabia e vince il Brescia con gol di Ganz al 75’. In campionato Carruezzo al 20’ e Pecoraro al 40’ regalano la vittoria alla squadra di Ansaloni. Una vittoria che però non basterà ad evitare l’immediato ritorno in Serie C. Passano alcuni anni e le due squadre si ritrovano nel 95/96 la Salernitana mostra la manita con le doppiette di Ferrante al 18’ e al 41’ e Pirri al 63’ e al 74’ intervallate dal gol di Ricchetti al 53’. La Salernitana di Colomba sfiorerà la A mentre il Brescia troverà la salvezza per un punto. Ruoli capovolti nella stagione successiva, quella di B 96/97 al termine della quale il Brescia è promosso in A ma lascia all’Arechi i tre punti. Dopo l’autorete di Luzardi in apertura dopo due minuti, la doppietta di Masinga al 17’ e all’87’ e la rete di Artistico al 28’ valgono il 4-1 granata, con gol della bandiera firmato dal solito Bizzarri al secondo della ripresa. Le due squadre si ritrovano poi nel 99/00 sempre in B, unico campionato in cui Salernitana e Brescia si sono sfidate, e all’Arechi è ancora festa granata con le reti di Di Michele al 45’ e De Cesare al 90’. A fine anno è ancora Serie A per il Brescia con la sfida che tornerà soltanto nel 2006/07 nuova sfida in Coppa Italia. La Salernitana di Novelli, al secondo anno di Serie C, passa in vantaggio con Ferraro al 28’ su rigore, ma il Brescia cala il tris nella ripresa con Possanzini al 55’, Jadid al 64’, futuro granata e Del Nero al 71’ prima che Improta firmi il definitivo 2-3 al 72’. Ritrovata la cadetteria, nel campionato 2008/09, la Salernitana torna a fare la voce grossa e s’impone 3-0 con i gol di Ciaramitaro al 47’, Iunco al 63’ e Di Napoli su rigore al 73’ con il Brescia che vedrà sfumare la promozione in A, nella finale playoff contro il Livorno. Così i lombardi tornano all’Arechi nella stagione successiva e battono una Salernitana già avviata alla retrocessione con il punteggio di 1-3, con gol granata di Soligo che aveva pareggiato al 26’ l’iniziale vantaggio di Possanzini siglato al 10’, prima dei gol decisivi di Vass al 30’ e Caracciolo su rigore a sei dal termine. Tornata in B, la Salernitana però torna a imporre la legge dell’Arechi e inanella tre successi di fila. Nel 2015/16 l’autorete di Coly al 23’ spiana la strada alla squadra di Torrente che poi chiude il conto con Coda al 55’ e Franco al 62’. Nella stagione successiva ci pensano Coda al 56’ e Donnarumma all’86’ a siglare il 2-0 finale mentre nel 2017/18 la Salernitana s’impone 4-2. Apre Sprocati al 27’, poi dopo il pari di Tonali al 52’ arrivano la rete di Bocalon al 60’ e l’autorete di Bisoli al 68’. Il Brescia accorcia al 73’ con Okwonkwo ma poi ci pensa Zito all’81’ a chiudere il match. La striscia positiva granata si è poi interrotta nel match del 2018/19 deciso dalla tripletta dell’ex Donnarumma in poco più di mezz’ora al 5’, al 9’ e al 32’ con gol granata di Di Tacchio al 90’. Tornato dopo un anno in B, il Brescia arriva a Salerno nel marzo 20/21 e a regalare tre punti d’oro nella corsa verso la Serie A ali granata di Castori fu una rete di Bogdan. Infine, il precedente dello scorso anno, sempre in Serie B, giocato all’Arechi il 20 dicembre sul risultato di 0-0 tra i granata guidati da Colantuono e i lombardi diretti da Bisoli. Per vicende diverse, le due squadre sono ripartite dalla Serie C e dopo una lunga stagione tornano ad affrontarsi all’Arechi, per la prima storica volta in terza serie.