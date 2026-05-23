Siano, donna trovata morta in casa dopo giorni

Dramma nel pomeriggio di oggi a Siano, dove una donna di 59 anni è stata trovata morta all’interno della propria abitazione in via Palmieri.

A far scattare l’allarme è stato un conoscente della donna, preoccupato perché da alcuni giorni non riusciva più a mettersi in contatto con lei. La segnalazione ha portato all’intervento dei volontari dell’associazione La Solidarietà, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della locale stazione.

Una volta entrati nell’appartamento, soccorritori e forze dell’ordine hanno purtroppo rinvenuto la 59enne priva di vita.

Secondo una prima valutazione, il decesso risalirebbe ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento. Al momento l’ipotesi prevalente è quella di cause naturali, anche se restano in corso tutti gli accertamenti da parte degli investigatori per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e ricostruire le ultime ore della donna.