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Rischio fallimento: il futuro della Paganese appeso a un filo

  • Maggio 23, 2026
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Rischio fallimento: il futuro della Paganese appeso a un filo

PAGANI- Futuro a rischio. La Paganese ha convocato una conferenza stampa presso la sala stampa dello stadio “Marcello Torre”, in cui il diri- gente Vincenzo Amato, il di- rettore sportivo Antonio Bocchetti e il presidente ono- rario Aniello Calabrese hanno spiegato per punti la compli- cata situazione attuale della società.

A prendere la parola in una sala gremita di tifosi, oltre agli organi di informazione, è stato proprio il dirigente D’Amato che ha palesato tutta la situazione economica e fi- nanziaria del club e le immi- nenti scadenze a cui il club dovrà fare fronte da qui a venti giorni. D’Amato, non è stato molto tenero nei con- fronti del Presidente o Main Sponsor Nicola Cardillo che, l’ultima volta, è stato visto al Torre, in occasione della gara con il Barletta. D’Amato, ha spiegato che Cardillo lo scorso 31 Marzo con una Pec indirizzata alla società, co- municava il suo disimpegno dalla Paganese ma nel con- tempo manteneva fede agli impegni assunti per l’anno calcistico in corso. Da quel momento in poi, nessun con- tatto vi è stato tra lui e la diri- genza azzurrostellata, nonostante ripetute e pro- lungate telefonate, rimaste tutte inevase. D’Amato, poi, ha snocciolato i numeri dell’at- tuale situazione debitoria

della società. “ Abbiamo an- cora da corrispondere ai gio- catori quattro mensilità oltre a 50 mila euro ai fornitori, 16 mila a procuratori e 75 mila euro di vertenze dell’anno in corso e dello scorso anno, senza contare alcune già pa- gate come quella ad Esposito per evitare punti di penaliz- zazione nella stagione in corso”. D’Amato, nel corso della sua lunga “ requisitoria” ha ammesso di essere deluso ed arrabbiato per questa si- tuazione dopo una stagione in cui si erano create le basi per un rilancio definitivo della società. Poi, D’Amato, ha snocciolato i numeri della

stagione corrente. Il club az- zurro stellato è chiamato a dover ancora pagare quattro mesi di stipendi ai giocatori, più 16mila euro ai procuratori dei giocatori e circa 50mila euro ai fornitori. Nonostante ciò, la Paganese ha già 170mila euro da offrire al- l’Agenzia delle Entrate e gli sponsor devono ancora ver- sare delle rate di 70mila euro nei due mesi a venire. La pro- posta da sottoporre all’Agen- zia delle Entrate è pronta. Il piano di rientro è così artico- lato: 150.000 mila entro 40 giorni dall’accettazione dello stesso e la restante parte di 350.000 mila euro, dilazio-

nata in tre anni”. Entro il 5 giugno, la Paganese dovrà presentare la domanda d’iscrizione al prossimo cam- pionato di Serie D, ma, viste le vertenze da pagare, c’è il ri- schio concreto di non farcela, secondo quanto affermato dal dirigente Amato. Il de- stino degli azzurro stellati è appeso a un filo: sono attese novità nei prossimi giorni. “ Se qualcuno è interessato alla Paganese, si faccia avanti. Noi siamo aperti a qualsiasi solu- zione per il bene della Paga- nese. Se qualcuno rilevasse la Paganese, i soci paganesi sono pronti a contribuire come sponsor”.

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