Rischio fallimento: il futuro della Paganese appeso a un filo

PAGANI- Futuro a rischio. La Paganese ha convocato una conferenza stampa presso la sala stampa dello stadio “Marcello Torre”, in cui il diri- gente Vincenzo Amato, il di- rettore sportivo Antonio Bocchetti e il presidente ono- rario Aniello Calabrese hanno spiegato per punti la compli- cata situazione attuale della società.
A prendere la parola in una sala gremita di tifosi, oltre agli organi di informazione, è stato proprio il dirigente D’Amato che ha palesato tutta la situazione economica e fi- nanziaria del club e le immi- nenti scadenze a cui il club dovrà fare fronte da qui a venti giorni. D’Amato, non è stato molto tenero nei con- fronti del Presidente o Main Sponsor Nicola Cardillo che, l’ultima volta, è stato visto al Torre, in occasione della gara con il Barletta. D’Amato, ha spiegato che Cardillo lo scorso 31 Marzo con una Pec indirizzata alla società, co- municava il suo disimpegno dalla Paganese ma nel con- tempo manteneva fede agli impegni assunti per l’anno calcistico in corso. Da quel momento in poi, nessun con- tatto vi è stato tra lui e la diri- genza azzurrostellata, nonostante ripetute e pro- lungate telefonate, rimaste tutte inevase. D’Amato, poi, ha snocciolato i numeri dell’at- tuale situazione debitoria
della società. “ Abbiamo an- cora da corrispondere ai gio- catori quattro mensilità oltre a 50 mila euro ai fornitori, 16 mila a procuratori e 75 mila euro di vertenze dell’anno in corso e dello scorso anno, senza contare alcune già pa- gate come quella ad Esposito per evitare punti di penaliz- zazione nella stagione in corso”. D’Amato, nel corso della sua lunga “ requisitoria” ha ammesso di essere deluso ed arrabbiato per questa si- tuazione dopo una stagione in cui si erano create le basi per un rilancio definitivo della società. Poi, D’Amato, ha snocciolato i numeri della
stagione corrente. Il club az- zurro stellato è chiamato a dover ancora pagare quattro mesi di stipendi ai giocatori, più 16mila euro ai procuratori dei giocatori e circa 50mila euro ai fornitori. Nonostante ciò, la Paganese ha già 170mila euro da offrire al- l’Agenzia delle Entrate e gli sponsor devono ancora ver- sare delle rate di 70mila euro nei due mesi a venire. La pro- posta da sottoporre all’Agen- zia delle Entrate è pronta. Il piano di rientro è così artico- lato: 150.000 mila entro 40 giorni dall’accettazione dello stesso e la restante parte di 350.000 mila euro, dilazio-
nata in tre anni”. Entro il 5 giugno, la Paganese dovrà presentare la domanda d’iscrizione al prossimo cam- pionato di Serie D, ma, viste le vertenze da pagare, c’è il ri- schio concreto di non farcela, secondo quanto affermato dal dirigente Amato. Il de- stino degli azzurro stellati è appeso a un filo: sono attese novità nei prossimi giorni. “ Se qualcuno è interessato alla Paganese, si faccia avanti. Noi siamo aperti a qualsiasi solu- zione per il bene della Paga- nese. Se qualcuno rilevasse la Paganese, i soci paganesi sono pronti a contribuire come sponsor”.