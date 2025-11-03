Roma, crollata torre ai Fori Imperiali - Le Cronache
A Ercolano gli interventi per la riqualificazione di Villa Favorita
Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk
Torino, 15enne seviziato a Halloween: aperta inchiesta, sequestrati tre cellulari
Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy
Roma, crollata torre ai Fori Imperiali

(Adnkronos) – La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale. Sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinvolte dal crollo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

