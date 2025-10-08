Roma, alla stazione Nomentana appare scritta pro Hamas: "7 ottobre - felice resistenza" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Polichetti: Pieno sostegno a Cirielli
La riscoperta delle tradizioni spirituali
Martusciello, ho chiesto rispetto per FI e Berlusconi
Pavia, chiede del latte alla vicina e poi la violenta: arrestato
Ultim'ora Nazionale

Roma, alla stazione Nomentana appare scritta pro Hamas: “7 ottobre – felice resistenza”

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 66
  • 2 Min Read
Roma, alla stazione Nomentana appare scritta pro Hamas: “7 ottobre – felice resistenza”

(Adnkronos) – "7 ottobre, felice resistenza!". Questa la scritta apparsa da poche ore nel sottopassaggio della fermata della stazione Nomentana a Roma, nella zona nord-est della Capitale.  "Ferma condanna per la vergognosa scritta inneggiante alla strage terroristica del 7 ottobre apparsa in queste ore sul muro del sottopassaggio della stazione Nomentana, tra viale Etiopia e via Val d’Aosta", affermano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio, Marco Dolfi e Marta Marziali, consiglieri di Italia Viva rispettivamente al Municipio II e III.  Per gli esponenti di Italia Viva si tratta di "un atto gravissimo che offende la memoria delle oltre mille vittime innocenti del massacro compiuto da Hamas e che rappresenta un segnale inquietante del crescente clima di odio verso Israele e verso gli ebrei a cui stiamo purtroppo assistendo in questo periodo, non solo nel nostro paese. In un momento storico in cui servono senso di responsabilità, rispetto reciproco e coraggio nella ricerca di soluzioni concrete per la pace, episodi del genere sono assolutamente inaccettabili. Chiediamo alle strutture e ai soggetti competenti di intervenire immediatamente per rimuovere la scritta e restituire dignità al luogo e alla nostra città, nella speranza di non dover più assistere a episodi del genere". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025