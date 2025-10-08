Regionali, fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani, resta nodo Lombardia - Le Cronache
Regionali, fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani, resta nodo Lombardia

(Adnkronos) – Trovato l'accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso anche della partita in Lombardia. Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nessuna conferma sul faccia a faccia ma secondo alcune autorevoli fonti parlamentari della maggioranza, sul tavolo del 'bilaterale' ci sarebbero state anche gli equilibri per il dopo voto in Veneto.   
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

