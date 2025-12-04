Fico cresce l’idea Sportiello

Un lungo week-end attende il nuovo presidente della Regione Campania Roberto Fico, alle prese con la formazione della giunta che nominerà dopo la sua proclamazione ufficiale che avverrà prima di Natale. L’obiettivo è quello di arrivare a quella data con la giunta già definita. In questi giorni si susseguono i contatti con i leader nazionali del ‘Campo largo’, da Giuseppe Conte a Elly Schlein, da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. L’idea del nuovo governatore resta quella di lasciare gli eletti in Consiglio regionale, senza fare posto ai primi dei non eletti, costruendo una giunta di politici ed esperti che non hanno partecipato al voto. Un’idea che ormai sembra essersi affermata e che sta avendo una accelerazione. Scontata la nomina di Mario Casillo come vicepresidente, che potrebbe avere anche la delega ai trasporti. Tra gli altri assessori in pole position c’è Fulvio Bonavitacola, ex vice di De Luca per dieci anni, che tornerebbe in giunta. Dal Movimento 5 Stelle sale la possibile nomina di Ciro Borriello, che nella campagna elettorale è stato il braccio destro di Fico dopo essere stato assessore al Comune di Napoli su sport, patrimonio e politiche per la casa negli anni di de Magistris a Palazzo San Giacomo. Restano forti i nomi di Paolo Siani per la legalità e del sindaco di Portici Enzo Cuomo. Nella lista dei papabili c’è Ettore Cinque, già assessore al Bilancio con De Luca che potrebbe restare al suo posto, ma anche l’economista Carmelo Petraglia, professore all’Università della Basilicata e tra i coordinatori del rapporto annuale della Svimez, in ballo anche per la casella di assessore al turismo. Resta aperta la scelta di esponenti femminili dopo che dal voto sono state promosse solo otto consigliere regionali su 50. Tra le ipotesi che prendono piede quella di Gilda Sportiello, parlamentare del M5S e coordinatrice a Napoli del movimento, in prima linea nella campagna elettorale di Fico. Possibile anche la riconferma di Armida Filippelli, assessore uscente alla formazione