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Rivoluzione Ebolitana. Via Pirozzi, Liquidato il nuovo allenatore
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Rivoluzione Ebolitana. Via Pirozzi, Liquidato il nuovo allenatore

  • Giugno 20, 2026
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Rivoluzione Ebolitana. Via Pirozzi, Liquidato il nuovo allenatore

EBOLI – Archiviati i festeggia- menti per l’atteso ritorno in Serie D, in casa Ebolitana è tempo di pianificare il futuro. Il club biancazzurro nelle ul- time settimane ha smentito più voci di corridoio circolate con insistenza, rimandando comunicazioni ufficiali dopo il 30 giugno, termine ultimo della stagione 2025/26. Ormai però alcune decisioni sono state prese e aspettano solo di essere rese note pub- blicamente senza più il con- dizionale. Il primo capitolo che si chiude riguarda i due artefici del trionfo: il direttore sportivo Ramon Taglianetti e l’allenatore Egidio Pirozzi sembrano destinati a salu- tare dopo aver centrato l’obiettivo che si erano prefis- sati. Un addio nel segno della riconoscenza, ma che apre la porta a una rifondazione profonda dell’area tecnica e dirigenziale, aprendo per ds e mister nuove opportunità al- trove. L’area tecnica potrebbe arricchirsi ulteriormente con l’arrivo di Gaetano Del Chi- rico, ex presidente del Buc- cino: conoscenza del territorio, esperienza nel set- tore e credibilità nel calcio di- lettantistico territoriale sono le credenziali che lo rendono il candidato ideale per rico- prire il ruolo di responsabile

tecnico. I galletti, dal canto loro, potrebbero ripartire dall’Eccellenza lucana in stile Ricigliano, Comprensorio Ta- nagro o Gaetano Romanelli Valdiano di un tempo attra- verso la fusione con il Real Chiaromonte. Tornando ad Eboli in pole per la panchina ci sarebbe Stefano Liquidato, esperto tecnico reduce dalla salvezza con il Castel San Giorgio nel girone B di Eccel- lenza vinto proprio dagli ebu- rini. Un profilo di caratura ed esperienza in grado di por-

tare avanti il lavoro svolto da Pirozzi e catalizzare l’atten- zione di calciatori di catego- ria. Sul fronte organizzativo, invece, l’ex Real Sarno ed Acerrana Vittorio Porpa sa- rebbe in procinto di assu- mere il ruolo di team manager, figura sempre più centrale nella gestione quo- tidiana di uno spogliatoio che si appresta ad affrontare un palcoscenico più esigente. Per occupare il posto che Ta- glianetti si prepara a lasciare libero prende quota con deci-

sione il nome di Piero Di Can- dia, già ds di Francavilla, Sa- lernum Baronissi e Battipagliese: dirigente ap- prezzato per il fiuto nel co- struire organici competitivi per quanto giovani e per la profonda conoscenza del cal- cio dilettantistico meridio- nale. L’inizio della nuova avventura si avvicina e l’Ebo- litana vuole arrivarci prepa- rata, iniziando a lavorare anche alla costruzione della Juniores Nazionale ed alla se- lezione degli under

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