Rivoluzione Ebolitana. Via Pirozzi, Liquidato il nuovo allenatore

EBOLI – Archiviati i festeggia- menti per l’atteso ritorno in Serie D, in casa Ebolitana è tempo di pianificare il futuro. Il club biancazzurro nelle ul- time settimane ha smentito più voci di corridoio circolate con insistenza, rimandando comunicazioni ufficiali dopo il 30 giugno, termine ultimo della stagione 2025/26. Ormai però alcune decisioni sono state prese e aspettano solo di essere rese note pub- blicamente senza più il con- dizionale. Il primo capitolo che si chiude riguarda i due artefici del trionfo: il direttore sportivo Ramon Taglianetti e l’allenatore Egidio Pirozzi sembrano destinati a salu- tare dopo aver centrato l’obiettivo che si erano prefis- sati. Un addio nel segno della riconoscenza, ma che apre la porta a una rifondazione profonda dell’area tecnica e dirigenziale, aprendo per ds e mister nuove opportunità al- trove. L’area tecnica potrebbe arricchirsi ulteriormente con l’arrivo di Gaetano Del Chi- rico, ex presidente del Buc- cino: conoscenza del territorio, esperienza nel set- tore e credibilità nel calcio di- lettantistico territoriale sono le credenziali che lo rendono il candidato ideale per rico- prire il ruolo di responsabile