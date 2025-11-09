Cirielli,’in Campania situazione delle ecoballe è inaccettabile’

“Dal 2015 la nostra regione attende lo smaltimento delle ecoballe, una delle tante promesse al vento fatte dal centrosinistra in Campania. Abbiamo ascoltato straordinari annunci sulla risoluzione in tempi brevi di questo disastro ambientale e oggi l’80% delle ecoballe resta sulle nostre terre a distruggere il futuro dei nostri bambini”. Lo sostiene Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, in seguito al sopralluogo effettuato oggi a Giugliano, in provincia di Napoli, nell’area di stoccaggio delle ecoballe. “Il Governo Meloni è impegnato a 360 gradi sul tema delle bonifiche e io stesso da governatore lavorerò senza sosta per impegnare le risorse stanziate e liberare i cittadini con interventi ad hoc, accelerando l’iter per lo smaltimento delle “ecoballe”, migliorare i dati della differenziata in tutta la Campania e avviare un ciclo virtuoso soprattutto nelle zone a rischio – spiega – I due volti del centrosinistra di questa campagna elettorale dovrebbero avere il coraggio di chiedere scusa ai campani per le condizioni inaccettabili in cui versa la nostra bella regione”. (