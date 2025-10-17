Ristorazione, Nastasi (Deloitte): "Food service driver di crescita per centri commerciali" - Le Cronache
Ristorazione, Nastasi (Deloitte): “Food service driver di crescita per centri commerciali”

  • Ottobre 17, 2025
(Adnkronos) – "Il format del food service nei centri commerciali è un mercato che pesa il 7% sul totale, per un valore pari a 6 miliardi. Si tratta di un mercato che sta crescendo, anche se osserviamo che tra il 2023 e il 2024 c'è stata una crescita del food service su format più legati al travel piuttosto che al segmento leisure. Questo vuol dire che la ristorazione è un driver importante di crescita sia per il volume d'affari presso i centri commerciali, sia in sé”. Sono queste le parole di Tommaso Nastasi, partner di Deloitte Italy, intervistato a Milano in occasione dell’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro. A prendere parte all’evento i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni. “Il peso della ristorazione nel volume d'affari dei centri commerciali è passato dal 12% al 14%, toccando anche il 16% per i grandi centri, confermando l’importanza della ristorazione per i centri commerciali” precisa Nastasi. “Per quanto concerne i centri commerciali nel periodo 2023/2024 c'è stata una forte crescita del volume di business, mentre nel primo semestre del 2025 osserviamo una contrazione dell'1% – prosegue – Se però andiamo a guardare l'andamento della ristorazione, osserviamo una controtendenza del food service, in quanto quest’ultimo registra un + 1%, controbilanciato da un -1,3% per le altre categorie di prodotto”.  “Guardando al futuro, possiamo dire che le prospettive sono tendenzialmente positive, anche se prevediamo una crescita più contenuta. Dal sentimento che abbiamo tratto dagli operatori prevediamo una crescita più a valore che a volume – conclude – elemento che è dato anche da un cambiamento di mix piuttosto che da un potenziamento della gamma di prodotto”. 
