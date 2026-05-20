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Ripascimento Salerno, i motivi dello stop

  • Maggio 20, 2026
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Ripascimento Salerno, i motivi dello stop

Il Comune di Salerno fa chiarezza sui motivi che hanno spinto il commissario prefettizio Vincenzo Panico a disporre la sospensione dei lavori per il ripascimento nel tratto compreso tra Pastena e Torrione. “I lavori risultano sospesi con verbale del 04/05/2026”, si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune. “I lavori sarebbero stati comunque interessati da un fermo correlato all’approssimarsi della stagione estiva a partire 22 del mese di maggio. Tanto in linea con l’ordinanza sindacale del 17/04/25,  nonché da specifica ordinanza della Capitaneria di Porto del 29/04/26”.

Oltre ai motivi legati alla sicurezza dei bagnanti, però, alla base dello stop ci sono anche questioni tecniche che sono in corso di accertamento. “Tra le motivazioni che hanno portato alla sospensione si richiamano in particolare le attività di controllo dei materiali utilizzati per la realizzazione del ripascimento che hanno dato esito non in linea con le prescrizioni di capitolato. Tanto vale sia per il tratto di spiaggia già aperto al pubblico la scorsa estate ed oggetto di varie contestazioni, che allo stato non risultano ottemperate, sia per quanto attiene il nuovo tratto in fase di realizzazione nonostante i controlli preventivi avviati secondo il disciplinare tecnico. Nel verbale si contestano altresì i ritardi accumulati dal Consorzio nel corso dei lavori e la mancanza di adeguate forniture per assicurare il completamento dell’opera con tempistiche adeguate”.

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