A Sapri i quadri generali del turismo sostenibile

Il ruolo strategico del turismo sostenibile come leva di crescita economica, occupazionale e sociale sarà al centro della IV edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile in provincia di SALERNO, in programma domani a Sapri su iniziativa di Fenailp Turismo. L’incontro si svolgerà al Cineteatro Ferrari e vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori del settore turistico, amministratori locali e rappresentanti del mondo produttivo. Al centro del confronto i temi della sostenibilità, dell’accoglienza, della valorizzazione del territorio e delle strategie per il rafforzamento dell’offerta turistica del Cilento e del Golfo di Policastro. A moderare i lavori sarà il giornalista Attilio Romita. Atteso anche l’intervento dell’assessore regionale al Turismo della Campania, Vincenzo Maraio, che illustrerà le iniziative regionali per la promozione turistica e la destagionalizzazione dei flussi. L’appuntamento punta anche a rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria sui temi legati allo sviluppo turistico del territorio salernitano.