Resistenze quotidiane, domani confronto all’Unisa

A un anno dal lancio in Rete, domani, 23 maggio, il magazine di informazione e approfondimento culturale diretto da Andrea Manzi sarà presentato all’Università di Salerno, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Centrale “E.R.Caianiello” alle 10.30.

La mattinata sarà anche l’occasione per riflettere, anche grazie a numerosi interventi, sul mondo dell’informazione e sul concetto di resistenza culturale oggi.

Il campo della notiziabilità negli ultimi anni è profondamente cambiato: la massiccia diffusione dei social e della comunicazione diretta dà l’impressione della futilità dell’informazione intesa in senso classico; e allo stesso tempo si registra un forte distacco tra informazione tradizionale e opinione pubblica. Ma esiste ancora un ampio spazio da colmare, per offrire agli utenti elementi che vanno oltre i singoli fatti di cronaca, che possono essere analizzati in ottica sistemica per fornire una interpretazione articolata e composita dei fenomeni sociali. È uno spazio che può essere colmato dall’inchiesta giornalistica e non dal modello consumistico della notiziabilità “usa e getta”.

RQ nasce dall’esigenza di rovesciare le politiche comunicative attuali, investigando sul presente e sulle sue stratificazioni grazie alle opportunità offerte dal web e dalle nuove tecnologie. Uno degli obiettivi principali è valorizzare e documentare quella parte di realtà solitamente esclusa dal circuito del mainstreaming, che privilegia spesso temi strumentali a una narrazione prefabbricata dei problemi del contemporaneo. Fondamentale, anche in questo senso, la creazione di reti culturali: sono state realizzate intese e interlocuzioni con atenei campani, al fine di fondare lo sviluppo di un processo formativo sia dal punto di vista contenutistico che formale, sulla vivacità di una platea ampia di soggetti attivi coinvolti concretamente.

RQ non gode di sostegni economici né pubblicitari, al netto di qualche recente attenzione di importanti fondazioni culturali, e il desk è costituito da due figure professionali in diretto contatto con un Comitato di redazione che ha un ruolo importante nell’orientare le attività, e quindi la linea del magazine, in direzione delle diverse esigenze informative del pubblico a cui si rivolge. Il magazine punta a diventare un incubatore di nuove progettualità, dando visibilità e possibilità di concretizzazione alle cellule di innovazione solitamente costrette a cercare altrove spazi di espressione e di attenzione.

I risultati conseguiti, a un anno dall’inizio delle attività, sono lusinghieri per la quantità e per la qualità dei contatti e per le costanti e ampie adesioni da parte di intellettuali, giornalisti, saggisti, editori e associazioni.

L’appuntamento di giovedì sarà l’occasione per tracciare un primo bilancio delle attività e per riflettere su presente e futuro. L’incontro prenderà il via con i saluti di apertura del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia ai quali seguiranno quelli del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC), Virgilio D’Antonio, della direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, Management e Innovation System (DISA-MIS), Ornella Malandrino, del direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM), Carmine Pinto e della direttrice del Polo Bibliotecario di Ateneo, Maria Rosaria Califano.

L’incontro proseguirà con gli interventi di apertura del Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato, Giuseppe Acocella, che riveste il ruolo di garante del lettore per RQ-Resistenze Quotidiane, e del direttore di Resistenze Quotidiane, Andrea Manzi, docente di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico presso il Dispc. Si continuerà con le relazioni di Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali al Disa-mis e responsabile della sezione “Nuovi sguardi critici” per RQ; Vincenzo Salerno, docente di Letterature comparate al Dipsum e responsabile per le sinergie editoriali per RQ; e Silvia Siniscalchi, docente di Geografia al Dipsum e responsabile dell’area Territori di RQ. A coordinare l’incontro sarà Barbara Ruggiero, giornalista e coordinatrice redazionale di RQ. Responsabili dell’area comunicazione dell’incontro, infine, sono Annachiara Guerra e Martina Masullo.