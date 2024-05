La Scuola Calcio Diesse colora il Dirceu di Eboli

La Scuola Calcio Diesse colora il Dirceu per la Festa Provinciale della Figc. Domenica 19 maggio un’autentica festa dello sport è stata vissuta allo Stadio “Dirceu” di Eboli. La Delegazione Figc di Salerno ha scelto lo stadio Dirceu di Eboli e l’ospitalità della scuola calcio Diesse per concludere con una festa provinciale le attività di base. Quaranta società, provenienti da tutta la provincia, si sono avvicendate in triangolari e quadrangolari nelle rispettive categorie, dagli esordienti ai piccoli amici. La giornata è iniziata con il raduno al centro del campo delle società intervenute, intonando l’inno nazionale cantato da un coro di formidabili ragazzini. Presente tutto il Team della Figc Salerno, con il Delegato Donato Mauro e il Segretario Piero Malangone che hanno premiato i giovani atleti e ringraziato per l’ospitalità e per la buona riuscita della manifestazione la Scuola Calcio Diesse e il Comune di Eboli. Saluti istituzionali giunti anche dal Sindaco Mario Conte, dall’assessore allo Sport Lucilla Polito, dall’assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto e dal Delegato allo Sport Pasquale Ruocco, che si sono avvicendati nella premiazione degli allievi. “Ci inorgoglisce che la federazione abbia scelto la nostra città e l’impianto sportivo Dirceu per un evento così importante per il calcio giovanile salernitano, a dimostrazione che negli ultimi tre anni, grazie anche alla passione delle varie associazioni sportive cittadine, abbiamo dato nuova vita e reso fruibile questa struttura sportiva – dice il decano del settore giovanile, gloria del calcio ebolitano Antonio Di Stefano”. Momento culmine della cerimonia è stata la consegna delle ricompense e la premiazione da parte delle autorità della FIGC ai piccoli atleti che con il loro brio e dinamismo hanno contribuito a dare un valore sano a tutti gli eventi che erano in calendario. Soddisfatto anche il Responsabile Tecnico Orazio Di Stefano, che dice: “Abbiamo ospitato circa cinquecento bambini, provenienti da tutta la provincia, collaborando con la Federazione affinché tutto si svolgesse con la giusta serenità e armonia. Ringraziamo la delegazione di Salerno, che per il secondo anno consecutivo ha voluto condividere con noi questa bella festa, a dimostrazione che stiamo percorrendo la strada giusta di valori ed idee, ricco di un incessante e professionale impegno nella crescita etica e psicomotoria dei giovani atleti”. Un appuntamento fortemente voluto che segna un passo in avanti dell’attività calcistica giovanile della nostra provincia, in attesa del prossimo appuntamento di metà giugno, quando sempre allo Stadio Dirceu si aprirà la terza edizione del torneo giovanile “Diesse Cup”, in una manifestazione che colorerà la città in una sana competizione sportiva. Giuseppe Sanfilippo