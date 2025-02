Regione. Grimaldi passa con la lega

Massimo Grimaldi entra a far parte del gruppo della Lega nel Consiglio regionale. Con questa adesione, il partito di Matteo Salvini porta a cinque il numero di componenti nell’assemblea campana, diventando il gruppo piu’ rappresentato nello schieramento di centrodestra. In virtu’ dei buoni rapporti con il deputato e coordinatore regionale della Lega, Giampiero Zinzi, Grimaldi lascia ‘Moderati e Riformisti’ per approdare nel gruppo guidato da Severino Nappi, che vede al suo interno anche Aurelio Tommasetti, Carmela Rescigno e Antonella Piccerillo. Il consigliere casertano aveva aderito a Fratelli d’Italia (pur restando in ‘Moderati e Riformisti’ in Consiglio), puntando a una candidatura alle ultime Europee con il partito di Giorgia Meloni, che invece e’ sfumata. Questo puo’ aver influito sulla decisione di sposare il progetto della Lega. Anche perche’, come ha sottolineato Zinzi nel corso della conferenza stampa, tutti i consiglieri rappresentano il territorio e saranno ricandidati. “E’ stata una scelta convinta – commenta Grimaldi – con Zinzi abbiamo condiviso tanti momenti di confronto e un percorso anni fa in Regione con il centrodestra. Le motivazioni di questa scelta sono dettate dalla volonta’ di continuare a fare politica con un partito che da’ questa possibilita’ e di essere apprezzati e premiati per quello che si fa sul territorio”. Per Nappi l’acquisizione di un nuovo consigliere “premia il lavoro fatto in questi anni in Consiglio e nella regione. Stiamo guidando l’opposizione in attesa di guidare la Regione. E’ un tempo di cambiamento e l’attenzione che la politica della Lega ha per il territorio viene premiata anche da chi come Grimaldi sceglie con noi di seguire questa battaglia importante”. Sulla stessa linea anche il coordinatore regionale del partito: “Siamo il primo gruppo del centrodestra – evidenzia Zinzi – Significa che i nostri temi e le nostre battaglie diventano priorita’ anche in Consiglio. E’ la dimostrazione di un grande lavoro sul territorio e della qualita’ della nostra classe dirigente”.