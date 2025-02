Pichetto, Regione Campania pubblichi dati registro tumori

“Senza escludere nessuno e senza venire meno alla trasparenza credo che il gruppo di lavoro possa pubblicare i nostri dati” ambientali e sulle acque “ma altrettanto la Regione Campania deve pubblicare il registro tumori”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, rispondendo alle domande in Commissione Ecomafie in audizione sulla Terra dei Fuochi. “E’ chiaro che è una questione sanitaria prima di tutto”, ha aggiunto Pichetto. l Dl136/2013, ha ricordato il ministro Pichetto, “ha disciplinato lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi mediante combustione. Tale attività è propedeutica alla successiva indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, o solo a particolari produzioni agroalimentari. Per lo svolgimento di predette attività è stato costituito, con direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013, presso il ministero delle Politiche agricole un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Comandante pro-tempore del Cufa, e composto da rappresentanti della Regione Campania e di Ispra, Agea(Agenzia per le erogazioni in agricoltura), Crea (Consiglio per la Ricerca e l’analisi dell’Economia Agraria e Iss. Il gruppo di lavoro ha svolto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 (rischio molto alto) a 2 (rischio medio)”.