Regione Campania fa ricorso al Tar sul ‘Piano di rientro’

La Regione Campania, come anticipato già qualche giorno fa dal governatore Vincenzo De Luca, ha notificato “il ricorso con cui si impugna innanzi al Tar Campania il diniego opposto dal Ministero della Salute nella seduta del 4 agosto scorso alla fuoriuscita dal regime di piano di rientro dal disavanzo sanitario” si legge in una nota della Giunta regionale. Nel ricorso “viene denunciata l’illegittimità del diniego opposto, tenuto conto che la Regione Campania è strutturalmente in equilibrio finanziario sin dal 2013 e sul piano strettamente sanitario-assistenziale la stessa ha anche ampiamente raggiunto i livelli di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza