Regionali, Maritato(Dim. Bandecchi): “De Luca e Pd fuori luogo: Campania non è moneta scambio” - Le Cronache Politica
Felitto, Gnazzo: “Taglio indiscriminato di alberi secolari: è tutto autorizzato?”
‘Bellezza e Armonia a ispirare la pace’, in mostra a Roma le creazioni di donne ucraine
S. Severino. Solofrana, degrado assoluto

  • Settembre 1, 2025
“Piero De Luca leader del Pd Campania in cambio di Roberto Fico candidato governatore del centrosinistra alle Regionali? La vicenda che sta emergendo in questi giorni è davvero triste, grave e inaccettabile”. Lo dichiara Michel Emi Maritato, candidato al Consiglio regionale con la lista Dimensione Bandecchi . “Ancora una volta, il Partito Democratico dimostra che il suo unico interesse non è il bene dei cittadini, ma solamente la spartizione delle poltrone e la conservazione degli equilibri politici a ogni costo. Noi siamo della opinione che non si può ridurre la Campania a una moneta di scambio tra correnti di partito, per questa ragione con Dimensione Bandecchi siamo in campo per rompere questa logica: basta compromessi al ribasso, basta interessi personali. I cittadini meritano un governo che guardi al futuro della Campania, che si impegni davvero per abbattere le liste d’attesa sanitarie, creare lavoro, sostenere imprese e famiglie. Io sarò la voce libera di Napoli e della sua provincia, contro ogni tentativo di trasformare la democrazia in un mercato di poltrone politiche”, chiosa Maritato.

