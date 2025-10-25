La Lega ha presentato le liste dei suoi candidati a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della Campania in tutte le circoscrizioni. Dopo Benevento e Caserta ieri, oggi il partito di Matteo Salvini ha depositato anche quelle di Napoli, Avellino e Salerno. Ad Avellino i candidati sono: Linda Caporaso, Maria Sabina Galasso, Sabino Morano e Franco Rauseo. A Salerno, in lista ci sono il consigliere uscente Aurelio Tommasetti, Rosalba Belfiore, Felicia Bianchini, Colomba Farina, Federica Mignoli, Mimi’ Minella, Giovanni Ricca, Dante Santoro e Lucia Vuolo gia’ europarlamentare. A Napoli, Daniela Di Maggio, mamma di Giogio’, sara’ capolista. Confermati i consiglieri uscenti Carmela Rescigno, Gennaro Cinque, Felice Di Maiolo e Severino Nappi. In lista ci sono anche: Francesca Allocca, Antonio Bove, Ciro Campana, Andrea Carrino, Antonella Cascone, Mariano De Martino (giovane imprenditore del settore degli orologi vintage), Francesco Del Deo (ex sindaco di uno dei comuni di Ischia) Nicholas Esposito, Raffaella Esposito Alaia, Maria Giovanna Fiume, Mario Iadonisi, Augusta Lusco, Giuseppina Marciano, Viviana Perna, Grazia Piccolo, Michela Rostan, Vincenzo Ruocco, Alfredo Maria Serra, Pasquale Strazzullo, Ilaria Strazzullo, Sergio Vaccaro e Antonio Vaiano. A darne notizia una nota la segreteria della Lega in Campania
Post Recenti
- Cirielli: stop assistenza, penso a Reddito di Promozione
- Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
- ‘Daspo’ per Hannoun, il Questore: “E’ pericoloso, non potrà tornare a Milano per un anno”
- Regionali, la lista Lega a Salerno
- Pd deposita le liste, Piero De Luca: “Serve voto consapevole”
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco