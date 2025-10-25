Regionali, la lista Lega a Salerno - Le Cronache Salerno
Regionali, la lista Lega a Salerno
Regionali, la lista Lega a Salerno

  • Ottobre 25, 2025
Regionali, la lista Lega a Salerno

La Lega ha presentato le liste dei suoi candidati a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della Campania in tutte le circoscrizioni. Dopo Benevento e Caserta ieri, oggi il partito di Matteo Salvini ha depositato anche quelle di Napoli, Avellino e Salerno. Ad Avellino i candidati sono: Linda Caporaso, Maria Sabina Galasso, Sabino Morano e Franco Rauseo. A Salerno, in lista ci sono il consigliere uscente Aurelio Tommasetti, Rosalba Belfiore, Felicia Bianchini, Colomba Farina, Federica Mignoli, Mimi’ Minella, Giovanni Ricca, Dante Santoro e Lucia Vuolo gia’ europarlamentare. A Napoli, Daniela Di Maggio, mamma di Giogio’, sara’ capolista. Confermati i consiglieri uscenti Carmela Rescigno, Gennaro Cinque, Felice Di Maiolo e Severino Nappi. In lista ci sono anche: Francesca Allocca, Antonio Bove, Ciro Campana, Andrea Carrino, Antonella Cascone, Mariano De Martino (giovane imprenditore del settore degli orologi vintage), Francesco Del Deo (ex sindaco di uno dei comuni di Ischia) Nicholas Esposito, Raffaella Esposito Alaia, Maria Giovanna Fiume, Mario Iadonisi, Augusta Lusco, Giuseppina Marciano, Viviana Perna, Grazia Piccolo, Michela Rostan, Vincenzo Ruocco, Alfredo Maria Serra, Pasquale Strazzullo, Ilaria Strazzullo, Sergio Vaccaro e Antonio Vaiano. A darne notizia una nota la segreteria della Lega in Campania

