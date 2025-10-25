Pd deposita le liste, Piero De Luca: “Serve voto consapevole” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli: stop assistenza, penso a Reddito di Promozione
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
‘Daspo’ per Hannoun, il Questore: “E’ pericoloso, non potrà tornare a Milano per un anno”
Regionali, la lista Lega a Salerno
Attualità Campania

Pd deposita le liste, Piero De Luca: “Serve voto consapevole”

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 73
  • 1 Min Read
Pd deposita le liste, Piero De Luca: “Serve voto consapevole”

Il Partito Democratico ha ufficialmente depositato le proprie liste per le elezioni regionali in Campania. A darne notizia è stato il parlamentare salernitano e segretario regionale del PdPiero De Luca, con un post sui social.

«Oggi più che mai – scrive De Luca – serve un voto consapevole, rispetto a una destra che continua ad attaccare e penalizzare ogni giorno il Sud. Siamo in campo con tutte le nostre forze ed energie per una Campania che vuole credere nello sviluppo, che vuole sostenere con serietà e concretezza famiglie, lavoratori e imprese».

L’esponente dem ha poi lanciato un appello all’unità e alla partecipazione: «Difendiamo insieme il futuro della Campania e dell’intero Paese».

Con il deposito delle liste, il Pd entra ufficialmente nella fase calda della campagna elettorale, puntando a consolidare il proprio ruolo di guida del centrosinistra nella sfida per Palazzo Santa Lucia.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013