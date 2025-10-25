Pd deposita le liste, Piero De Luca: “Serve voto consapevole”

Il Partito Democratico ha ufficialmente depositato le proprie liste per le elezioni regionali in Campania. A darne notizia è stato il parlamentare salernitano e segretario regionale del Pd, Piero De Luca, con un post sui social.

«Oggi più che mai – scrive De Luca – serve un voto consapevole, rispetto a una destra che continua ad attaccare e penalizzare ogni giorno il Sud. Siamo in campo con tutte le nostre forze ed energie per una Campania che vuole credere nello sviluppo, che vuole sostenere con serietà e concretezza famiglie, lavoratori e imprese».

L’esponente dem ha poi lanciato un appello all’unità e alla partecipazione: «Difendiamo insieme il futuro della Campania e dell’intero Paese».

Con il deposito delle liste, il Pd entra ufficialmente nella fase calda della campagna elettorale, puntando a consolidare il proprio ruolo di guida del centrosinistra nella sfida per Palazzo Santa Lucia.