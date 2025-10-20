Regionali: fuori la De Roberto, dentro la Falcone - Le Cronache Ultimora
Regionali: fuori la De Roberto, dentro la Falcone
Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all’obesità, lo studio
Occhio bionico contro cecità senile, l’84% torna a leggere con microchip e occhiali smart
“Equinozio d’Autunno” fa tappa a Orria
Regionali: fuori la De Roberto, dentro la Falcone

Regionali: fuori la De Roberto, dentro la Falcone

olpo di scena dell’ultima ora nella lista del Partito Democratico per le elezioni provinciali di Salerno. Restano infatti fuori alcuni nomi dati per certi fino a poche ore fa, tra cui l’assessore comunale Paola De Roberto. Al suo posto, sempre in rappresentanza della Giunta di Salerno, entra Gaetana Falcone, attuale assessora all’Istruzione.

Una decisione che ha sorpreso non poco gli osservatori e che conferma l’intensa trattativa interna al Pd nelle ultime ore prima del deposito ufficiale delle candidature.

Ecco la lista completa dei candidati e delle candidate del Partito Democratico in corsa per il Consiglio provinciale di Salerno:

  • Federica Fortino

  • Francesco (Franco) Picarone

  • Gaetana Falcone

  • Corrado Matera

  • Virginia Fogliame

  • Federico Conte

  • Anna Petrone

  • Aniello (Nello) Fiore

  • Giovanni Guzzo

