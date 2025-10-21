Arrestati 180 tifosi del Napoli 'per impedire disordini' - Le Cronache Ultimora
Arrestati 180 tifosi del Napoli ‘per impedire disordini’
Arrestati 180 tifosi del Napoli ‘per impedire disordini’

In merito all’arresto stanotte di circa 180 tifosi del Napoli nella città nederlandese di Eindhoven, la polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo riporta l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risultano che ci sono stati nemmeno scontri con i tifosi del Psv. La polizia nederlandese ha descritto i tifosi del Napoli come un “gruppo numeroso” con una “certa atmosfera”: gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati. Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League di stasera tra Psv e Napoli. Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in visione della partita. Ciò consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri luoghi della città.

