Referendum: Youtrend, ha vinto il NO, vantaggio incolmabile - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Referendum: Youtrend, ha vinto il NO, vantaggio incolmabile
Referendum: dati reali, No al 54,4%, Si’ insegue al 45,6%
Referendum, intention poll Tecnè Rete4, No cresce: 50-54%, Sì 46-50%
Instant poll: No leggermente avanti
Ultimora

Referendum: Youtrend, ha vinto il NO, vantaggio incolmabile

  • Marzo 23, 2026
  • 0
  • 146
  • 1 Min Read
Referendum: Youtrend, ha vinto il NO, vantaggio incolmabile

“Vittoria del NO al referendum costituzionale della giustizia”. Lo scrive su X Youtrend evidenziando che “con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013