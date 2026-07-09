Rc auto, Sangiuliano: «Bene Urso, automobilisti campani penalizzati» - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Nocera Inferiore, domani i funerali di Luciana Capozzoli
Rc auto, Sangiuliano: «Bene Urso, automobilisti campani penalizzati»
Giochi Europei Universitari, Eboli ospiterà le partite di rugby
Salernitana, visite mediche per Ferrari e Capomaggio
Attualità Campania

Rc auto, Sangiuliano: «Bene Urso, automobilisti campani penalizzati»

  • Luglio 9, 2026
  • 0
  • 140
  • 2 Min Read
Rc auto, Sangiuliano: «Bene Urso, automobilisti campani penalizzati»

«È una nostra battaglia per la quale, grazie alla sensibilità del ministro Urso, si registra un primo fattivo passo in avanti, un atto concreto. Accogliamo con estremo favore l’intervento energico del ministro Urso sulle compagnie di assicurazione affinché già dalle prossime settimane le tariffe possano essere ribassate e soprattutto non siano penalizzanti gli automobilisti della Campania. L’Ivass, l’ente di vigilanza delle assicurazioni, ha certificato che Napoli ha il triste primato delle polizze più care. Un napoletano onesto e perbene, e sono la stragrande maggioranza, paga il doppio di un lombardo nella medesima situazione. Questo è intollerabile sul piano dell’equità e della giustizia». Lo dichiara il capo dell’opposizione alla Regione Campania, Gennaro Sangiuliano.

«La svolta che chiediamo è chiara: quello che deve contare nella determinazione delle tariffe deve essere il comportamento del singolo e non certo la provincia dove il cittadino risiede – aggiunge – Se uno è virtuoso, è tale a Como come a Napoli. Del resto, abbiamo fatto una scoperta sorprendente, contenuta nella relazione Ivass 2025 pubblicata nel bollettino del 18 giugno 2026 dove si ammette, sia pur con il linguaggio molto tecnico, che la situazione campana non è regolare. In altre parole, le compagnie ci speculano».

«Quello del caro assicurazioni non è un tema di oggi, vorrei ricordare che si è palesato all’epoca del governo Renzi e nei successivi, con Conte e con Draghi. Il ministro Urso ha accettato di ricevere al Mimit la delegazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia (Pisacane, Fabbricatore, Fele, Romano, Zecchino) e il capogruppo di Ecr Odierna. E da allora è iniziato un percorso per mettere fine a questa iniquità. Noi stiamo anche valutando un esposto all’antitrust per verificare se le condizioni di concorrenza fra le compagnie siano rispettate», conclude.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013