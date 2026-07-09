Nocera Inferiore, domani i funerali di Luciana Capozzoli

Si svolgeranno domani, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore, i funerali di Luciana Capozzoli, la 56enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Elia Di Florio lo scorso 26 giugno.
La famiglia ha scelto il massimo riserbo in questo momento di dolore: sul manifesto funebre, infatti, non compaiono i nomi dei parenti.
Nel frattempo proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore per fare piena luce sulle cause della morte della donna. Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali, l’autopsia avrebbe evidenziato un quadro compatibile con uno strangolamento, rilevando segni di compressione al collo e lesioni ritenute coerenti con una morte violenta.
Sono stati inoltre eseguiti gli esami tossicologici e istologici, i cui risultati potrebbero fornire ulteriori elementi utili agli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
Per il delitto resta in carcere il marito della vittima, Gerardo Iapicco, 79 anni, accusato di omicidio volontario. L’uomo continua a respingere ogni addebito, sostenendo che la moglie si sia tolta la vita.
La prossima settimana sarà il Tribunale del Riesame di Salerno a esaminare l’istanza presentata dalla difesa e a valutare la misura cautelare disposta dalla Procura sulla base delle indagini condotte dai Carabinieri.