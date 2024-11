Soglia Hospitality: La Prima Eccellenza Italiana in Arabia Saudita

Soglia Hospitality celebra un traguardo storico diventando il primo gruppo italiano a entrare nel settore dell’ospitalità in Arabia Saudita, collaborando con il prestigioso Vivienda Hotel and Villas, situato nel cuore del Diplomatic Quarter (DQ) di Riyadh. Grazie a questa iniziativa esclusiva, Soglia si afferma come un pioniere nell’ospitalità di lusso, portando l’inconfondibile stile e qualità italiani in uno dei mercati più dinamici e in crescita al mondo.

Un Progetto Visionario e Innovativo

La partnership con Vivienda Hotel and Villas rappresenta un passo avanti significativo nel posizionamento di Soglia Hospitality come leader globale. Il nostro team contribuisce all’innovazione del settore Food & Beverage (F&B), essenziale per il lancio della struttura, in linea con i più alti standard di eccellenza e lusso personalizzato. Vivienda, con le sue ville esclusive, servizi su misura e design raffinato, incarna perfettamente l’essenza dell’ospitalità italiana che Soglia esporta con orgoglio.

Leadership Italiana nei Mercati Emergenti

L’Arabia Saudita sta vivendo una trasformazione straordinaria, con investimenti strategici che ridefiniscono il turismo di lusso e l’ospitalità. Soglia Hospitality è onorata di essere il primo rappresentante italiano a contribuire a questo sviluppo, affermandosi come esempio di eccellenza e innovazione nel mercato internazionale.

Questa collaborazione non è solo un progetto aziendale: è un simbolo del nostro spirito pionieristico, che trasforma sfide in opportunità e apre nuove strade nel settore dell’ospitalità globale.

Un Impegno per il Futuro

Essere i primi significa assumere la responsabilità di fissare nuovi standard. Con questo progetto, Soglia Hospitality dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare e creare valore in contesti complessi e altamente competitivi. Guardiamo al futuro come leader, consapevoli del ruolo che possiamo giocare nella definizione di un’ospitalità sostenibile e autentica.

