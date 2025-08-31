Raffaele: Vittoria che può darci lo slancio giusto

Giuseppe Raf- faele (nella foto di Gambar- della) è raggiante, ai microfoni di Lira Tv, dopo il successo della sua Salerni- tana maturato sul difficile campo di Cosenza. Tre punti pesantissimi conquistati in rimonta: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi -ha spiegato il tecnico granata- perchè hanno fatto una par- tita di grande spessore a li- vello agonistico, ma hanno saputo anche accettare la superiorità numerica in al- cune occasioni”. La partita non è stata affatto semplice, ma alla lunga la Salernitana si è imposta: “Abbiamo creato tanto sia noi che loro, nonostante avessimo perso Cabianca nel riscaldamento, Villa nella ripresa ed Achik a fine primo tempo nello scontro con il portiere del Cosenza. Su questo terreno di gioco poi era impossibile giocare di prima, ma questa gara ci ha dato la risposta giusta sul piano agonistico e su quello della voglia di vin- cere. Dobbiamo migliorare ancora in alcune situazioni di gioco, ma mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti anche di Golemic, che se- condo me è stato monu- mentale, e Matino che sono rimasti stoicamente in campo nonostante abbiano giocato poco nell’ultimo anno. Questa partita può darci lo slancio giusto per il prosieguo del campionato”. A decidere il match è stato proprio Roberto Inglese, al centro di alcune voci di mer- cato in settimana: “E’ un cal
ciatore straordinario ma in- nanzitutto è una persona dal- l’umiltà e dalla pulizia difficili da trovare. Sono contento per Bobby, ha trascinato la squadra sia senza palla che quando ce l’aveva facendo salire il bari- centro, poi ha trovato anche un grande gol che è valso tre punti importantissimi. Le voci sul suo conto? Purtroppo fa parte del mercato, come accade per lui accade anche per altri at- taccanti forti. I giocatori forti come Bobby vengono richiesti,
la risposta l’ha data lui sul campo così come il gruppo”. Il tecnico si aspetta ancora qual- che innesto nell’ultimo giorno di mercato? “Domani si met- terà la parola fine e si farà un resoconto. La società è ambi- ziosa e il direttore è gia a Mi- lano, da martedì si lavorerà su un organico ben definito, sono tranquillo e sono convinto che questo gruppo già forte verrà finalizzato come previsto”, ha concluso il tecnico della Saler- nitana Raffaele.