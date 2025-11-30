Raffaele (Salernitana): Proseguire con determinazione

Vigilia della trasferta sul campo del Benevento per la Salernitana di mister Giuseppe Raffaele, che domani sera farà visita ai sanniti nel posticipo della sedicesima giornata, che sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.

L’allenatore granata presenta così la gara: “Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte, che ha un rendimento casalingo importante. Noi dobbiamo proseguire con la compattezza dimostrata finora, seguendo la strada che ci ha portato ad ottenere buoni risultati per merito del grande lavoro fatto da tutti. Siamo neppure a metà stagione e c’è bisogno di continuare a fare il nostro dovere a testa bassa, in casa come in trasferta, senza fare differenza, con determinazione e umiltà. Ho a disposizione un gruppo fantastico che, al di là dei valori tecnici, non smette mai di dimostrare grande attaccamento e carattere”.

Tascone sarà costretto a saltare la gara per squalifica. Sempre out anche Cabianca: “Ho valutato altre situazioni in questi giorni, sapendo dell’indisponibilità forzata di Mattia. Abbiamo gestito qualche acciacco in settimana, anche Anastasio ha avuto qualche problemino ma verrà comunque con noi. Ho le idee chiare, domattina faremo un piccolo risveglio muscolare e farò le scelte di formazione più adatte. Da parte dei ragazzi non manca la disponibilità ad adattarsi a situazioni nuove o impreviste. Affrontiamo il derby di domani con questo spirito e le nostre consapevolezze”.

Mister Raffaele conclude così: “Come al solito il settore ospiti sarà pieno e questo ci riempie di orgoglio. In generale ci sarà una cornice di pubblico importante che fungerà da ulteriore stimolo per tutti. Abbiamo già detto ad inizio stagione che vogliamo fare un certo tipo di campionato ma non basta uno schiocco di dita: assieme alla Salernitana ci sono anche altre formazioni che hanno determinate ambizioni ma in questo momento non serve guardare ai loro risultati o alla classifica, è assolutamente prematuro. Siamo concentrati sul nostro percorso”.