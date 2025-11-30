Incidente mortale per 54enne di S. Cipriano

Un uomo di 54 anni ha perso la vita questo pomeriggio a seguito di un incidente avvenuto lungo il tratto salernitano dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Con il 54enne, originario di San Cipriano Picentino (Salerno), non c’era nessun altro nell’utilitaria che, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale della sottosezione di Eboli, e’ finita fuori strada, in carreggiata Nord tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, contro il guardrail. Soccorso dai sanitari del 118, il conducente e’ stato trasportato in gravissime condizioni al presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia dove, pero’, dopo poco, il suo cuore ha smesso di battere. Il traffico in autostrada, nel frattempo, ha subito notevoli rallentamenti