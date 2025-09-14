Raffaele: In queste gare sporcarsi le mani

Vittoria in rimonta e grande entusiasmo all’Arechi per la Salernitana, che supera il Sorrento 2-1. Al termine del match, l’allenatore granata Raffaele ha espresso tutta la sua soddisfazione, riservando un pensiero speciale al pubblico:

«Voglio ringraziare i tifosi perché anche quando eravamo sotto ci hanno spinto dandoci le energie per recuperare e vincere. Questo è il primo passo: i grandi risultati si ottengono attraverso sacrificio e dedizione».

Il tecnico ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando la reazione nella ripresa: «Il secondo tempo mi ha dato uno spunto importante: ho visto una squadra che ha messo dentro cuore, grinta e animo per vincere a tutti i costi. Dobbiamo però migliorare l’approccio iniziale, perché in questo avvio di campionato partiamo troppo contratti».

Sui singoli e sulla gestione delle prossime gare, Raffaele ha spiegato: «Con cinque partite ravvicinate avremo bisogno di freschezza, utilizzando al meglio tutte le risorse della rosa. Gli ultimi arrivati si stanno inserendo bene e chi subentra offre sempre un contributo importante».

Un elogio particolare è andato a Donnarumma, protagonista tra i pali: «Sono molto contento per lui. È arrivato quasi a stagione iniziata ma sta dimostrando di essere un portiere affidabile e di leadership. Con umiltà ha recuperato il gap iniziale ed è già un perno fondamentale di questa squadra».