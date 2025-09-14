Donnarumma: “Rigore parato insieme alla Curva Sud”

È stato senza dubbio il protagonista della sfida vinta dalla Salernitana contro il Sorrento: Antonio Donnarumma, con le sue parate e il rigore neutralizzato a Santini, ha blindato il successo granata davanti al pubblico dell’Arechi.

«Parare un rigore con la curva dietro è stata una grande emozione – ha raccontato il portiere –. Abbiamo reagito bene dopo essere andati sotto e nel finale abbiamo saputo soffrire. Ci sono stati alcuni errori, ma siamo stati bravi a non mollare e a ribaltarla».

Il numero uno ha sottolineato il valore della prestazione collettiva: «Sono contento della mia gara, ma l’importante erano i tre punti. Sappiamo di avere un gruppo forte e unito, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare in fretta. Vincere aiuta a vincere e ora ci aspetta subito un’altra partita importante».

Donnarumma ha poi dedicato la parata decisiva ai tifosi: «Quel rigore l’ho parato insieme alla Curva Sud, bellissimo l’abbraccio finale con la squadra e la gente. Volevamo riscattarci dopo la Coppa Italia e ci siamo riusciti».