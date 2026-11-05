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Radiogenomica, al congresso Sirm un riconoscimento alla scienziata Asmaa Al-Thani

  • Novembre 5, 2026
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Radiogenomica, al congresso Sirm un riconoscimento alla scienziata Asmaa Al-Thani

(Adnkronos) – In occasione del 52esimo congresso nazionale della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), a Milano fino all’8 novembre, sarà conferito un prestigioso riconoscimento alla professoressa Asmaa Al-Thani, per il suo straordinario contributo allo sviluppo della ricerca radiogenomica al fine di una medicina di precisione e innovazione biomedica in Qatar e nell’intera regione mediorientale. Lo riferisce una nota della Sirm.  

Figura di riferimento nel panorama scientifico internazionale, Al-Thani – si legge – “ha svolto un ruolo determinante nella creazione e nello sviluppo della Qatar Biobank, un’infrastruttura strategica di ricerca che raccoglie oltre 50.000 campioni biologici e genetici, costituendo un patrimonio scientifico di eccezionale valore per lo studio delle malattie, la prevenzione e l’evoluzione della medicina personalizzata. Particolare rilievo assume la collaborazione scientifica avviata con l’Italia attraverso un Memorandum of Understanding (MoU), finalizzato all’integrazione del patrimonio genomico e biomedico con le più avanzate tecnologie di radiomica e intelligenza artificiale”. 

“Questa iniziativa – sottolineano dalla Sirm – mira alla realizzazione di una piattaforma multidisciplinare capace di integrare dati genetici, clinici e di imaging, favorendo lo sviluppo di nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche e offrendo un’infrastruttura strategica a supporto delle imprese biotecnologiche, della ricerca traslazionale e della medicina di precisione e personalizzata. Il riconoscimento intende celebrare non soltanto l’eccellenza del percorso scientifico della professoressa Al-Thani, ma anche la sua visione di una ricerca senza confini, nella quale genomica, diagnostica per immagini e intelligenza artificiale convergono per costruire il futuro della medicina”.  

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