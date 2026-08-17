Radio Panorama, Pippo Cotticelli e le radiocronache granata

di Enzo Sica

E Cotticelli un vero e proprio pionero dello sport di Radio Panorama con le radiocronache della Salernitana (qualcosa di veramente innovativo per quei tempi) che nel lontano 1976 iniziò le trasmissioni così come tante altre consorelle salernitane e della Provincia non è assolutamente sbagliato. <Ma sì – ci dice Enzo Vigilante, 77 anni, ex funzionario della Regione oggi in pensione che di quella emittente è stato responsabile del palinsesto dal 1976 al 1981 – visto che Pippo con la sua voce prettamente radiofonica era davvero un grande trasporto dei tantissimi tifosi di fede granata che seguivano la tanto amata Bersagliera nei mitici tempi del nostro amato Vestuti>. Già, anche radio Panorama che aveva gli studi in via Belvedere iniziò questa nuova avventura nel firmamento libero dell’etere 50 anni fa visto che aveva fino ad allora solo la Rai come punto di riferimento. Radio Libere o private come suol dirsi, dicevamo, con personaggi illustri proprio in questa Radio Panorama che con i tre Franco al vertice (Angrisano, Adamo, De Ippolitis tutti con lo stesso nome di battesimo) e che cercavano di farsi largo in questo nuovo mondo radiofonico. E’ bisogna dire che radio Panorama ha dato all’epoca, una impronta importante visto che nel grande attore Franco Angrisano che è stato davvero il fiore all’occhiello della nostra Salerno in quel periodo fino alla soglia degli anni 2000 così come anche negli altri due eccezionali personaggi che erano con lui (Adamo e De Ippolitis) c’era davvero tanta voglia di rendere questa emittente tra le più seguite della città e della sua immensa provincia. Con enfasi dice Vigilante: E’ ci siamo riusciti grazie allo spirito di sacrificio di tanti ragazzi che allora si affacciano nel mondo variegato dell’etere. Basti dire che oltre a Pippo che, voglio ricordarlo, mente eccelsa, attraverso radio Panorama diede vita ad un’altra trasmissione che si chiamava tutto campo C e che trattava di tutte le squadre di terza serie inserite nel nostro girone meridionale per poi iniziare anche a seguire la pallavolo salernitana del caro indimenticabile don Matteo Senatore vera figura principe di quello sport c’erano altri amici che ci vollero seguire in questa nostra prima esperienza. Franco Angrisano cercava di dare a tutti consigli utili per poter essere sempre presenti nelle varie situazioni. Io leggevo anche il radiogiornale e spesso attraverso l’etere le nostre trasmissioni si captavano anche in Sicilia. Ricordo che nel lontano 1978 una famiglia siciliana in vacanza a Salerno volle vedere da vicino i nostri studi. Ci avevano seguito in molte circostanze appunto con le nostre trasmissioni irradiate oltre i confini campani da Palermo. Radio Panorama, dicevamo, apriva le porte a chi volesse fare radio e portare il contributo in una emittente giovane ma che cercava di andare avanti. Lo possiamo dire anche di Laura Vitale, giovanissima nel 1976, che ebbe questa esperienza. <<Direi meravigliosa – ci dice Laura oggi 69 anni- anche perchè Franco Angrisano cercava da noi la perfezione. I primi passi di dizione, qualcosa che potesse farci introdurre in questo nuovo mondo che si andava ad esplorare. E’ con Radio Panorama, che è stata una vera e propria palestra, credo che tante cose abbiamo fatto. Io mi occupavo dei programmi mattutini. Largo ai più piccoli con quella trasmissione che si chiamava <girotondo per bambini> che conducevo insieme ad un inesauribile e gasato Sandro Ravagnani che amava tantissimo la radio. E’ come non dimenticare le sceneggiate telefoniche con testi umoristici di Gabriele Bojano? Ed eccolo, il collega Bojano, che ricorda quei momenti, quei testi umoristici per varietà radiofonici con un unico obiettivo che si poneva a quel tempo Gabriele: quello di diventare, come poi è avvenuto, giornalista: <Si perchè questa nostra cara Radio Panorama è stata per me ma anche per i colleghi che curavano il notiziario all’epoca, parlo di Gigi Casciello, Eugenio Sorrentino, Gianfranco Coppola una esperienza indimenticabile. Un gruppo di persone affiatato, amici veri con a capo di questa concentrazione di talenti lui, Pippo Cotticelli editore sempre in bolletta che però come l’araba fenice risorge sempre dalle ceneri, Credo che il termine <problem solver> sia nato proprio con Pippo vista la sua straordinaria capacità di attraversare ogni avversità con il sorriso. Devo tanto a lui che inventò tutto il calcio minuto per minuto della serie C. Radio Panorama e prima ancora Radio Stella è stata per me ma anche per gli altri, credo, una palestra di umanità. Conducendo memorabili notturni come quello in cui fingiamo di avere in studio Adriano Celentano grazie alla bravura di un imitatore come Felice Turturiello. I nostri ascoltatori ci cascarano a tal punto che qualcuno si presentò davanti alla porta della radio per conoscere Adriano!