“Qualcosa di più”, online nuovo brano di VNRDI 17

Ancora un brano musicale da tenere in grande considerazione tra l’Aps Musikattiva e il dipartimento Pop/rock del conservatorio G.Martucci di Salerno. Infatti anche il maestro Rocco Petruzzi ha partecipato all’arrangiamento sottolineando che è uno dei produttori artistici più importanti della musica italiana e storico tastierista di Pino Mango. Il brano che si intitola “Qualcosa in più” nasce dal bisogno di sentire davvero qualcuno al proprio fianco e vuole essere l’urlo disperato di chi richiede una vicinanza sincera per affrontare tutte le difficoltà. Prodotto da Musikattiva Social records prima etichetta discografica sociale e gratuita del sud Italia, patrocinata dal settore politiche sociali del comune di Salerno (ambito 55) e dalla Regione Campania operativa presso il centro sociale aggregativo Arbostella. Fuori onda il video di “Qualcosa di più” è il nuovo singolo dell’artista emergente Andrea Capasso, in arte VNRDI 17 (venerdì) ed è disponibile anche su tutti i Digital Store. Al pianoforte il maestro Vincenzo Maggio, alle chitarre Massimo Santoro, tastiere ed archi Rocco Petruzzi, Basso e responsabile di produzione Nello Giudice, batteria Antonello Ruggiero, arrangiamenti staff Musikattiva e Rocco Petruzzi, le riprese audio Alfredo Capozzi e Antonio Piacentini, riprese video Federico Fasulo con l’etichetta “Musikattiva Social records”. Insomma un nuovo lavoro prodotto dall’associazione Musikattiva. Enzo Sica