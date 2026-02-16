Quadro di Rutilio Manetti, assolto Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi e’ stato assolto “per insufficienza di prove” dal gup, in giudizio con il rito abbreviato, a Reggio Emilia. Era accusato di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’. La Procura di Reggio Emilia, con a capo il procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto tre anni e quattro mesi di reclusione. L’opera, secondo l’accusa, era stata sottratta nel castello di Buriasco (Torino), nel febbraio 2013, ed era riapparsa nel 2021 a Lucca, come inedita di Manetti e di proprieta’ di Sgarbi, all’interno della mostra “I pittori della luce”, curata dal critico d’arte. Sgarbi, all’inizio, era stato imputato anche per contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali, ma i due capi d’accusa erano stati archiviati ed era rimasto solo quello di riciclaggio.