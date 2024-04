Punto basket, gli obiettvi delle salernitane

di Michele Capone

Aprile è il mese dei verdetti. I campionati di basket entrano nel vivo con la fine della regular season. Le formazioni salernitane sono impegnate nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

B femminile – La Sirio Coop Salerno 92 è la formazione cittadina che è più vicina a realizzare un obiettivo. La presidente Somma, ha messo a disposizione del tecnico Visnijc, una squadra dove esperienza e sfrontatezza giovanile si sono rivelate fondamentali per chiude la regular season imbattute. Grazie a questo risultato, la formazione salernitana si è qualificata direttamente alla semifinale play off dove affronterà la vincente di Agropoli – Taranto il prossimo 13 aprile

Giocherà i play out, invece, l’Angri che affronterà Benevento, gara uno in programma ad Angri il prossimo 6 aprile.

Serie B Maschile- La Virtus Arechi si giocherà l’accesso ai play out nelle prossime tre partite. La formazione blaugranata in classifica è penultima con 5 punti di vantaggio su Caserta. La formula prevede la retrocessione diretta nel torneo di B interregionale per l’ultima in classifica, mentre l’altra retrocessa sarà determinata dai play out che vedranno impegnate le squadre dal 14° al 17° posto. La Virtus ha un ritardo di 3 punti da Rieti e 5 da Desio, mentre la 14esima, il Cassino, dista 7 punti. La Virtus affronterà in casa solo una delle tre partite finali del torneo: prossimo turno a Desio, poi in casa con Cassino e chiusura ad Avellino. L’obiettivo è quello di conservare il vantaggio su Caserta ed eventualmente fare passi in avanti nel ranking play out. La Virtus sta pagando una penalizzazione di tre punti per un ritardato pagamento, dovuto dalla trattativa, non breve, per l’acquisizione del titolo lo scorso luglio. L’acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B, si realizzò dopo la scadenza della prima rata d’iscrizione al campionato. Il ritardo aveva una sua spiegazione, ma la Virtus non convinse la FIP, e la conseguente penalizzazione di tre punti ora pesa molto. Il torneo della Virtus è stato alterno e la classifica, come suol dirsi, non è bugiarda. Ora si tratta di stringere i denti e puntare diritto l’obiettivo: conquistare la salvezza.

B interregionale – In questo torneo sono tre le squadre salernitane impegnate : Sala Consilina, Power Basket Salerno e Angri. Le tre formazioni stanno disputando i cd play in gold. Le tre formazioni occupano rispettivamente quarto, quinto e sesto posto in classifica, distanti dai primi posti da 2 e 4 punti. Mancano tre giornate al termine ed alla penultima è previsto il derby tra Sala Consilina e Power Basket. La formula prevede che le prime sei squadre siano ammesse ai play off. Attualmente le tre formazioni salernitane, se terminasse oggi il campionato, sarebbero ammesse ai play off. Hanno un mese per cercare di mantenere le posizioni e giocarsi ai play off il traguardo della serie B nazionale.